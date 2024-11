GOG dévoile son Programme de préservation pour sauver les vieux jeux

Préserver les jeux vidéo est un sujet d'actualité, même s'il ne date pas d'hier. Entre les serveurs fermés qui empêchent de profiter d'un titre, même solo, ou les nombreux anciens jeux vidéo qui ne tournent plus sur les consoles modernes, c'est un casse-tête pour les amoureux du loisir vidéoludique. D'après une étude de la Video Game History Foundation, 87 % des jeux vidéo sortis aux États-Unis sont en danger.

GOG.com lutte depuis ses débuts pour préserver ces Good Old Games, en permettant de jouer à des jeux anciens sur des PC modernes et le tout sans DRM. La plateforme de CD Projekt présente aujourd'hui son Programme de préservation GOG qui va aller encore plus loin. L'objectif est de s'assurer que des classiques du jeu vidéo restent compatibles avec les systèmes actuels, « même après que leurs développeurs aient cessé de les supporter », avec un macaron de certification à la clé.

Dans une FAQ, GOG.com explique que son équipe doit tester en détail les jeux pour qu'ils obtiennent la certification de Good Old Games. La plateforme ne s'occupe d'ailleurs pas que des vieux jeux, mais de tous les titres abandonnés par les développeurs. Malheureusement, GOG.com s'assure uniquement du bon fonctionnement de chaque titre pour Windows, les joueurs macOS et Linux devront s'en passer.

Le catalogue de GOG.com est déjà bien rempli de jeux certifiés Good Old Games, avec par exemple Fallout, Diablo + Hellfire, Theme Hospital, RollerCoaster Tycoon, Dragon Age: Origins, la trilogie des premiers Resident Evil, Warcraft I et II, Dungeon Keeper, Blood Omen: Legacy of Kain, The Secret of Monkey Island, Heroes of Might and Magic, Myst ou encore Vampire: The Masquerade - Bloodlines.

