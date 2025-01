GOG.com lance sa Dreamlist, c'est à vous de voter pour sauver les bons vieux jeux

En novembre dernier, GOG.com lançait son Programme de préservation, visant à s'assurer que de vieux jeux PC restent jouables sur les PC modernes. Un label Good Old Games est appliqué sur ces titres, qui sont déjà nombreux, mais la plateforme de jeux sans DRM veut aller encore plus loin et inclut la communauté dans son projet.

GOG.com lance cette semaine la Dreamlist, permettant aux joueurs de voter pour les jeux qu'ils aimeraient voir dans le Programme de préservation. Une longue liste de vieux jeux est proposée et c'est aux fans de décider le ou lesquels ils aimeraient voir labélisé avec le macaron Good Old Games. Évidemment, les jeux PC cultes sont les plus populaires, nous retrouvons ainsi les Black and White, Command & Conquer: The Ultimate Collection, Freelancer, les No One Lives Forever, Silent Hill, MechWarrior 3, Max Payne, Resident Evil: Code Veronica X ou encore Final Fantasy VII.

Vous pouvez donc voter sur GOG.com pour les jeux que vous voulez conserver, la boutique propose déjà un tas de titres sans DRM et compatibles sur Windows 10 ou 11.

