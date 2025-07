Shadow Labyrinth : le jeu d'action avec Dark Pac-Man lancé en vidéo

Pac-Man est de retour





Figure emblématique de l'arcade et mascotte culte de Bandai Namco, Pac-Man est de retour... dans un jeu vidéo bien différent. Dans la lignée d'un épisode de Secret Level, Bandai Namco a développé Shadow Labyrinth, un jeu d'action et d'aventure sombre et futuriste, qui se lance avec une ultime bande-annonce :

Shadow Labyrinth, c'est quoi ?





Shadow Labyrinth se présente comme un jeu d'action, d'exploration et de plateforme en 2D où les joueurs incarnent Swordsman No. 8, qui se réveille dans un mode dévasté aux côtés de Puck. Les deux nouveaux amis, vont devoir affronter des créatures dangereuses et découvrir les secrets de cette mystérieuse planète qui n'a qu'un objectif : tuer ses habitants. Côté gameplay, les joueurs pourront débloquer des pouvoirs et capacités, allant même jusqu'à prendre la forme d'un puissant mécha. Les Fantômes sont de retour avec les G-Hosts et le titre inclut pas mal de petites références à d'autres licences cultes comme Dig Dug, Bosconian, Splatterhouse ou encore Galaga.

Sur quelles consoles sort Shadow Labyrinth ?





Shadow Labyrinth est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 1, avec une mise à niveau gratuite vers la version Switch 2. Vous pouvez acheter le jeu à partir de 25,49 € sur Amazon et Gamesplanet.