Tides of Annihilation : un jeu prometteur bourré d'action à la croisée des mythes arthuriens et Shadow of the Colossus

Page 1 : Première bande-annonce et présentation de Tides of Annihilation

De belles surprises, il y en a eu ce soir lors du State of Play et l'une d'entre elles nous a clairement tapé dans l'œil, Tides of Annihilation. Derrière cet intitulé se cache un jeu d'action et d'aventure signé Eclipse Glow Games, un jeune studio chinois qui a jeté son dévolu sur Londres et les légendes arthuriennes, dont les principaux membres ont auparavant travaillé chez SEGA, Ubisoft ou bien Gameloft, entre autres. Pour un premier projet, c'est tout simplement bluffant. C'est donc à Londres que ce récit fantastique nous faisant incarner une héroïne du nom Gwendolyn prendra place, avec des créatures géantes venues d'un autre monde et ayant la forme de chevaliers, qu'il sera possible d'escalader, faisant forcément penser au classique Shadow of the Colossus de la Team Ico. Les séquences de gameplay ne sont pas sans rappeler des titres comme Stellar Blade ou Devil May Cry, de quoi bien nous chauffer.

Avec l'aide de spectres des Chevaliers de la Table Ronde permettant des combos dévastateurs, Gwendolyn va donc partir en quête de vengeance pour sauver sa sœur à travers Londres et Avalon, non sans découvrir ses origines au passage. Au total, plus de 30 boss uniques seront inclus dans cette expérience entièrement solo. Vous noterez que malgré sa présentation lors de l'évènement avec des séquences capturées sur PS5 Pro, Tides of Annihilation sortira également sur Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store).

Voici comment il est décrit sur Steam :

Londres est en ruine, déchirée par une brusque invasion venue d'un autre royaume. Dans la peau de Gwendolyn, la dernière rescapée de la ville, vous affronterez des ennemis d'un autre monde et naviguerez dans un univers où le réel et le fantastique s'entremêlent, afin de percer les mystères qui entourent cette existence en morceaux. Levez le voile sur le « Secret des marées » et recomposez un monde brisé La ville de Londres, autrefois si animée, a été ravagée et n'est plus qu'un sinistre reflet d'elle-même : ses bâtiments ont été déformés, le vivant y a été transformé et son histoire plongée dans l'ombre. Aventurez-vous dans ce monde dévasté pour découvrir des vérités cachées et trouver un moyen de sauver votre famille, votre ville et le tissu même du réel. Maîtrisez le pouvoir des chevaliers et érigez votre ordre Découvrez un système de combat de chevaliers unique qui vous permet de commander un groupe de plus de dix chevaliers légendaires. Inspiré de la légende arthurienne, chaque chevalier apporte à votre équipe des compétences et des capacités uniques. Combinez leurs pouvoirs pour élaborer vos propres stratégies de combat et déclencher de redoutables attaques coopératives. Forgez-vous un chemin vers la victoire avec votre ordre de chevaliers personnalisé. Rencontrez et triomphez des chevaliers colossaux Les chevaliers colossaux qui arpentent le Grand Londres sont plus que de simples éléments de décor : ils font partie intégrante de votre voyage. Engagez des batailles épiques contre ces puissants géants, escaladez leurs silhouettes massives, plongez dans leurs profondeurs palatiales et découvrez les récits grandioses qui définissent leur existence.

Le producteur Kun Fu a également pris la parole sur le PlayStation Blog, détaillant la vision de son équipe :

Toute l'équipe d'Eclipse Glow Studio est ravie de pouvoir enfin vous dévoiler Tides of Annihilation, notre jeu d'action et d'aventure sur PS5 qui vous plonge au cœur d'un Londres mystique et dévasté. Tides of Annihilation a été inspiré par une idée simple : reproduire le frisson du combat aux côtés d'alliés de confiance dans une expérience de jeu en solo. Pour arriver à cela, nous avons créé un système de combat innovant inspiré des idéaux du courage, de la loyauté et de l'honneur. Tides of Annihilation vous propose de découvrir un système de combat en coop intuitif dans une expérience de jeu en solo Vous y incarnerez Gwendolyn, qui utilise le pouvoir d'un mystérieux brouillard gris pour invoquer deux chevaliers spectraux à ses côtés. Chaque chevalier a un rôle bien distinct en combat. Que ce soit pour charger tête baissée au combat, contrer des attaques ou asséner des combos dévastateurs, vous devrez choisir stratégiquement quel chevalier invoquer en fonction de votre style de jeu préféré et des obstacles qui se dressent devant vous. Les interactions entre Gwendolyn et les chevaliers créent une expérience de combat dynamique, palpitante et totalement captivante. C'est un système que notre équipe (composée de vétérans de grands studios de jeu) a totalement adoré lors des tests en interne. Un Londres dévasté vous attend Notre jeu transforme la ville de Londres en un champ de bataille où des bâtiments en ruine modernes coexistent avec des échos d'une ancienne ère médiévale. Imaginez que la ville est un arbre géant, ses branches représentent des quartiers et des lieux emblématiques qui ont tous été corrompus et transformés par des envahisseurs venus d'un autre monde. Vous explorerez deux versions distinctes de la ville dans cette intersection de deux mondes : Le Londres moderne - Des lieux familiers se retrouvent désormais dévastés par une invasion surnaturelle, vous rappelant la gloire d'antan de la ville, et ce qu'elle est devenue.

- Des lieux familiers se retrouvent désormais dévastés par une invasion surnaturelle, vous rappelant la gloire d'antan de la ville, et ce qu'elle est devenue. Un monde médiéval fantastique - Les légendes arthuriennes y règnent en maître, créant ainsi un monde médiéval rempli de magies anciennes et de créatures mythiques. Au cours de votre quête pour lever le voile sur cette mystérieuse invasion, vous pourrez explorer ces deux mondes interconnectés, trouver des indices et tenter de rassembler les légendaires fragments du Graal. Des chevaliers gigantesques parcourent ces contrées Parmi les aspects les plus impressionnants et palpitants du jeu, nous retrouvons les chevaliers gigantesques qui parcourent le Grand Londres. Bien plus qu'un simple élément visuel, ces derniers sont de véritables défis interactifs ancrés au cœur du gameplay. Vous pourrez escalader leurs corps gigantesques, explorer chaque partie de leurs corps et participer à des combats épiques qui mettront vos talents et votre courage à rude épreuve. Ces combats uniques sont d'autant plus impressionnants dans notre mode Amélioré, développé en exclusivité pour PS5 Pro. Grâce à la puissance accrue de la carte graphique et la technologie PSSR de la console Pro, le jeu est disponible avec une résolution plus haute, du ray-tracing, une fidélité d'image améliorée et un gameplay plus fluide en 60 fps. Votre quête ne fait que commencer... Ceci n'est qu'un avant-goût de ce qui vous attend dans Tides of Annihilation. Nous sommes impatients de pouvoir vous partager encore plus de détails sur le jeu dans les mois à venir, alors restez à l'affût afin de ne manquer aucune annonce !

Tides of Annihilation ne dispose pour le moment d'aucune date de sortie et il nous tarde d'en voir davantage... ce qui sera possible dès ce jeudi au travers d'une vidéo de gameplay d'une durée de 11 minutes, comme annoncé sur Twitter / X.

