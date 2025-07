Everspace 2 : le jeu de Rockfish Games va tourner à plein régime sur Twitch

Cette semaine, nous serons à fond entre la Nintendo Switch 2 et le cloud gaming GeForce Now, afin de s'aventurer sur tous ces jeux. Il y aura également un peu de Monster Hunter Wilds, de Skull & Bones et bien d'autres tout au long de l'été. N'hésitez pas à passer discuter avec nous et poser vos questions sur notre chaîne Twitch. Il est toujours plaisant de partager notre passion commune et d'échanger sur pleins de sujets différents.

Everspace 2 propose une aventure spatiale passionnante, qui a donné le jour à deux grands DLC. Nous essairrons de découvrir ces contenus efficacement.

Vous pouvez aussi retrouver nos vidéos et nos lives sur l'actualité, la réalité virtuelle et bien d'autres, sur notre chaîne YouTube.