PC : vous ne possédez pas vos jeux Steam, GOG.com en profite

Source: Steam et GOG.com via PC Gamer

Que ce soit sur ordinateurs ou consoles, lorsque vous achetez un jeu vidéo dématérialisé sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, l'eShop, Steam, l'Epic Games Store ou encore Ubisoft Connect, vous ne possédez pas ce jeu. Vous payez pour utiliser une licence numérique et, si le gérant de la plateforme ou l'éditeur le veut, il peut très bien vous en révoquer l'accès pour telle ou telle raison. Rien de neuf à l'horizon, mais le sujet est revenu sur le devant de la scène avec la disparition de The Crew plus tôt dans l'année. La plupart des joueurs sont déjà au courant, sans rien pouvoir faire contre cela, si ce n'est lancer des pétitions lorsqu'un jeu est retiré. De manière globale, en général, lorsque vous achetez un jeu, même s'il est retiré des boutiques, vous pouvez toujours en profiter... mais pendant combien de temps ? Afin de clarifier le fait que vous ne possédez pas vos jeux numériques, Valve affiche un nouvel encadré précisant que « l'achat d'un produit numérique accorde une licence pour le produit sur Steam ».

Bon, la firme de Gabe Newell n'a pas décidé d'être transparente avec les utilisateurs de Steam d'un simple claquement de doigts. Comme le précise PC Gamer, une nouvelle loi en Californie demande aux revendeurs d'afficher un tel avertissement sur leurs boutiques, une loi qui va sans doute s'étendre à d'autres États et pays à l'avenir. Valve prend simplement les devants, mais un autre revendeur bien connu a profité de l'occasion pour faire l'intéressant.

GOG.com propose pour rappel des jeux vidéo sans DRM, et ce depuis ses débuts sous le nom de Good Old Games, la plateforme permet ainsi de télécharger les fichiers exécutables pour les sauvegarder sur votre ordinateur, un disque dur, etc., le jeu est bel et bien à vous lorsqu'il est acheté sur GOG.com. Si Steam ferme, vous n'avez plus rien. Si GOG.com ferme, il vous reste ces fichiers .exe. Le revendeur a donc tweeté :

Les bannières de paiement étant à la mode, nous envisageons d'en installer une nous-mêmes. Que pensez-vous de celle-ci ? L'achat d'un produit numérique sur GOG vous donne droit à son programme d'installation hors ligne, qui ne peut pas vous être retiré.

L'image accompagnant le texte n'est pour l'instant qu'un montage, la boutique de GOG.com n'affiche pas encore la mention, mais qui sait, le revendeur pourrait aller encore plus loin et réellement l'introduire sur son site.

C'est de bonne guerre, Steam reste la plateforme incontournable pour acheter des jeux numériques sur PC, mais GOG.com a de gros arguments et il n'hésite pas à les mettre en avant. Vous pouvez d'ailleurs acheter un tas de jeux sans DRM en promotion sur GOG.com, dont les titres de CD Projekt (Cyberpunk 2077, The Witcher).