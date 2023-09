BON PLAN sur GOG.com : un excellent vieux jeu de fantômes gratuit pendant encore quelques heures

Les Soldes d'Automne 2023 sont toujours actives sur GOG.com, plus de 4 000 titres sont actuellement en promotion sur la plateforme de jeux sans DRM de CD Projekt, mais pour attirer les joueurs, GOG.com offre régulièrement des titres. Après Hero of the Kingdom II et King's Bounty: The Legend, retour en 2003 avec des fantômes.

Eh oui, c'est actuellement Ghost Master qui est à récupérer gratuitement sur GOG.com. Un titre qui nous permet de contrôler des fantômes pour effrayer les habitants d'une petite ville jusqu'ici paisible, voici une description détaillée :

Spectres, fantômes et autres créatures effrayantes sont à vos ordres alors que vous libérez les mauvais esprits sur la paisible bourgade de Gravenville pour effrayer ses habitants. Dans l'univers de Ghost Master, les revenants se plient à vos quatre volontés alors que vous résolvez les énigmes et révélez des mystères dans un défi alliant le meilleur du jeu de stratégie, d'aventure et de gestion de ressources. Jusqu'à 15 aventures uniques et effrayantes avec différents scénarios, toutes associées à une intrigue cohérente et un monde virtuel complet.

Perspective effrayante : une caméra 3D innovante vous permet de voir l'action avec les yeux des humains ou des fantômes.

Effets spéciaux révolutionnaires, personnages incroyablement détaillés et décors macabres inspirés de grands films d'horreur.

Intelligence artificielle à couper le souffle : interagissez avec pas moins de 30 personnages artificiels à chaque niveau.

Onze décors complets et distincts, dont l'asile de fous de la ville, la base militaire, des maisons pour garçons ou filles et le commissariat.

Ghost Master est à rajouter à votre bibliothèque avant le 7 septembre, 15h00. Les Soldes d'Automne 2023 sont quant à elles disponibles jusqu'au 11 septembre prochain sur GOG.com.