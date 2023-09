BON PLAN sur GOG.com : un jeu de légende offert pour les Soldes d'Automne 2023

Les Soldes d'Automne 2023 battent leur plein sur GOG.com, plus de 4 000 titres sont actuellement en promotion pendant quelques jours. Et comme à son habitude, la plateforme de jeux sans DRM accompagne ces réductions de titres gratuits, nous avions déjà eu droit à Hero of the Kingdom II au lancement de l'opération.

Désormais, et pendant quelques heures, c'est King's Bounty: The Legend qui est gratuit sur GOG.com. Il s'agit d'un jeu de rôle tactique sorti en 2008 avec des évaluations « très positives » sur Steam, de quoi ravir les amateurs du genre. Voici une présentation du jeu :

Devenez un héros dans un monde fantastique habité de chevaliers sans peur, de mages maléfiques, de grands rois et de sublimes princesses. Explorez les terres, menez des armées et accomplissez des quêtes pour votre roi afin de récolter gloire et fortune... Mais attention, l'échec attend les héros trop confiants.

Le jeu est divisé en deux parties : le mode aventure et le mode tactique. En mode aventure, vous contrôlez votre héros en temps réel et votre but est de découvrir des trésors, d'affronter des monstres et de mener à bien les quêtes obtenues auprès des représentants locaux. En mode tactique, vous endosserez le rôle d'un chef de guerre, menant vos troupes au combat en tour par tour.

Les combats ont lieu sur terre comme sur mer, dans des donjons et châteaux, et même parfois dans des objets ! Le héros ne participe pas aux combats en personne, mais il peut aider ses troupes en lançant des sorts et en invoquant différentes créatures.