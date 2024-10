BON PLAN sur GOG.com : un jeu d'aventure inspiré d'un roman culte offert pour Halloween

GOG.com a lancé plus tôt dans la semaine ses soldes d'Halloween 2024, permettant d'acheter des centaines de jeux sans DRM à prix réduit pendant quelques jours. Et, comme souvent, la plateforme offre un jeu à rajouter dans sa bibliothèque. Cette fois, c'est un vieux point & click inspiré par un roman culte français.

Return of the Phantom est à récupérer gratuitement sur GOG.com, vous avez jusqu'au 3 novembre prochain, 14h00. Voici une présentation de ce jeu d'aventure :

Le légendaire Fantôme de l'Opéra est de retour ! En tant qu'inspecteur Raoul Montand, vous êtes le seul à pouvoir traquer la Mort Rouge dans le passé et l'empêcher de terroriser le présent. Cette aventure point and click, initialement publiée par MicroProse en 1993, propose un casting de personnages entièrement doublés avec des animations fluides, une histoire tendue et palpitante écrite par le romancier de Raymond Benson (James Bond), et une bande-son atmosphérique qui crée l'ambiance parfaite pour cette nouvelle version d'une histoire classique.