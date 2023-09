BON PLAN : Cyberpunk 2077 plus abordable que jamais avant la sortie de Phantom Liberty et du patch 2.0

Près de trois ans après sa sortie, Cyberpunk 2077 va avoir droit à du contenu additionnel très attendu par les joueurs. Les fans pourront acheter l'extension Phantom Liberty qui promet une nouvelle aventure intense avec des personnages haut en couleurs, tandis que tous les joueurs vont pouvoir profiter d'une mise à jour 2.0 gratuite.

Mais avant ces lancements, voilà que Cyberpunk 2077 est bradé à - 50 % chez Micromania, son prix passe de 29,99 € à 14,99 €. Il s'agit de l'édition D1 avec une jaquette réversible, un Compendium de l'univers du jeu, des cartes postales de Night City, une carte de la ville, des autocollants, la bande originale numérique, un artbook numérique, le comics numérique Cyberpunk 2077: Votre Voix, le livre numérique du jeu de rôle Cyberpunk 2020 et des fonds d'écran pour ordinateurs et mobiles. Ce sont ici les versions PlayStation 4 et Xbox One qui sont à prix réduits, mais pour rappel, la mise à jour est gratuite vers les PS5 et Xbox Series X.

Si vous n'avez pas encore craqué pour cet excellent FPS/RPG, c'est le moment ou jamais de franchir le pas et de découvrir Cyberpunk 2077.