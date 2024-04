BON PLAN : Cyberpunk 2077 dans son Édition Ultime en promo

Très décrié à cause de ses soucis techniques sur les consoles de salon d'ancienne génération, Cyberpunk 2077 a eu droit à un tas de mises à jour pour enfin être à la hauteur des attentes. Bon, CD Projekt a quand même vite lâché les versions PS4 et Xbox One, les derniers patchs et l'extension ne sont disponibles que sur les machines modernes.

Si jamais vous n'avez pas encore craqué pour ce FPS/RPG dans un univers futuriste, bonne nouvelle, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition est vendu 45,29 € dans sa version PS5 sur Amazon et Cdiscount. Cette édition regroupe pour rappel le jeu de base ainsi que l'extension Phantom Liberty, pour une expérience complète.

Dans l'Édition Ultime, plongez dans chaque histoire que ce monde au futur sombre peut vous offrir, et retrouvez toutes les mises à jour de gameplay et de contenu dans un seul pack, comprenant l'extension à succès façon thriller d'espionnage Phantom Liberty.

Devenez un hors-la-loi urbain équipé d'améliorations cybernétiques et forgez votre légende dans les rues de Night City.

Night City regorge de choses à faire, d'endroits à voir et de gens à rencontrer. Et vous êtes libre d'aller où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez.

Lancez-vous dans des aventures risquées et nouez des relations avec des personnages inoubliables dont le sort dépendra de vos choix.

Vos choix dans le jeu de base et dans l'aventure de thriller et d'espionnage Phantom Liberty créent des toiles de conséquences qui s'entremêlent, façonnant le destin des personnages qui vous entourent, et le vôtre.

