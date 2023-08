Cyberpunk 2077: Phantom Liberty va enfin améliorer le jeu avec des nouveautés et un patch 2.0

Malgré ses très nombreuses qualités, Cyberpunk 2077 a déçu quelques joueurs, qui attendaient encore mieux de la part de CD Projekt. Le studio polonais a lancé son FPS/RPG dans un état catastrophique sur les consoles d'ancienne génération, il a corrigé le tir avec de nombreuses mises à jour, mais les fans l'attendent maintenant au tournant avec Phantom Liberty.

La seule et unique extension de Cyberpunk 2077 arrivera le mois prochain, et elle a évidemment fait une apparition remarquée lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2023, avec une nouvelle bande-annonce de gameplay à admirer ci-dessus. Nous retrouverons évidemment V, notre personnage personnalisable de la tête aux pieds, qui va devoir se rendre dans le quartier de Dogtown pour sauver la présidente des NUSA. Une mission périlleuse qui nous permettra de retrouver Johnny Silverhand, toujours incarné par Keanu Reeves, et de découvrir le personnage de Solomon Reed, un agent de la FIA campé par le Britannique Idris Elba. Les joueurs auront évidemment droit à de nouvelles armes et modificateurs, des véhicules additionnels, ainsi qu'à des mécaniques de gameplay inédites (dont des affrontements en véhicules et à un tout nouvel arbre de compétences. Certaines de ces nouveautés seront d'ailleurs rajoutées dans le jeu de base avec la mise à jour 2.0.

La date de sortie de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty est toujours fixée au 26 septembre prochain, uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les joueurs sur PS4 et Xbox One ne pourront pas en profiter. Vous pouvez précommander l'extension à 29,99 € sur GOG.com.