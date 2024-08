BON PLAN sur GOG.com : un jeu délirant offert pour le lancement des soldes Back to School

Eh oui, les vacances touchent à leur fin et GOG.com vient de lancer les Back to School Sale, des promotions pour un jeu tas de jeux vidéo sans DRM. Bon, les titres concernés sont loin d'être éducatifs et n'ont pas grand-chose à voir avec l'école, mais c'est l'occasion d'agrandir son catalogue de jeux sans se ruiner.

Pour marquer le coup, GOG.com propose de récupérer gratuitement Tropico 4, un très amusant jeu de gestion d'une République bananière dirigée par El Presidente. Il suffit de le rajouter à votre bibliothèque avant le 29 août prochain, 15h00, pour en profiter quand bon vous semblera. Pour en revenir aux soldes de la rentrée, voici une sélection de titres en promotion :

Plus de 5 800 titres sont concernés, les Back to School Sale sont à découvrir sur GOG.com jusqu'au 10 septembre 2024.