BON PLAN sur GOG.com : un jeu d'action avec un Templier offert, mais il faut faire vite

Cela fait maintenant deux semaines que GOG.com a lancé ses Summer Sale 2024, bradant de nombreux jeux de son catalogue. Comme à son habitude, la plateforme de jeux sans DRM offre quelques titres pendant ces soldes. Après Shadows: Awakening, c'est un jeu d'action médiéval qui est gratuit pendant quelques heures encore.

The First Templar - Special Edition est actuellement offert sur GOG.com, vous avez jusqu'au 6 juillet, 15h00, pour le rajouter à votre bibliothèque pour en profiter quand bon vous semble.

The First Templar raconte l'histoire de deux personnages : un templier français et sa compagne, une noble déclarée hérétique. Le joueur doit découvrir les mystères de l'Ordre des Templiers, jouer un rôle dans la conspiration et percer le secret du Saint Graal. Les héros vont avoir à faire à des ennemis puissants : Sacracen, Philippe IV et la Sainte Inquisition.

The First Templar comprend un mode solo et un mode en coopération. En mode solo, le joueur peut passer d'un personnage à un autre. L'intelligence artificielle prendra le relais. Un second joueur peut joindre et prendre le contrôle à tous moments.