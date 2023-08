BON PLAN sur GOG.com : un jeu gratuit et 4 000 titres en promotion pour les Soldes d'Automne 2023

GOG.com lance aujourd'hui les Soldes d'Automne 2023, avec plus de 4 000 offres sur un tas de jeux vidéo sans DRM, et des réductions allant jusqu'à - 90 %. Comme à son habitude, la plateforme marque le coup en offrant un jeu, et c'est Hero of the Kingdom II qui est gratuit jusqu'au 31 août prochain.

Il s'agit d'un jeu de rôle et d'aventure, et GOG.com offrira trois autres titres pendant ces Soldes d'Automne. Ces dernières concernant des milliers de jeux, avec la possibilité de créer ses bundles pour améliorer les réductions, mais voici quelques offres intéressantes :

Les Soldes d'Automne 2023 sont à découvrir en intégralité sur GOG.com, jusqu'au 11 septembre prochain.