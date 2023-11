BON PLAN sur GOG.com : le Black Friday est lancé avec un super jeu gratuit et un tas de promotions

Les boutiques célèbrent en ce moment le Black Friday en cassant les prix sur tout un tas de produits, GOG.com n'allait évidemment pas manquer l'évènement et lance aujourd'hui des soldes. Comme à son habitue, il offre également un jeu sans DRM pour tout le monde, c'est un titre français qui est l'heureux élu.

Développé par Cyanide et édité par Focus Home Interactive (désormais Focus Entertainment), Styx: Shards of Darkness est actuellement gratuit sur GOG.com et à rajouter à votre bibliothèque avant le 24 novembre prochain, 15h00. Suite de Styx: Master of Shadows, le titre met en scène un gobelin capable de créer des clones de lui-même afin de piéger ses ennemis et s'infiltrer n'importe où. Styx: Shards of Darkness est à récupérer directement sur GOG.com, la plateforme met également en avant plusieurs offres du Black Friday, dont Uncharted: Legacy of Thieves Collection qui débarque sans DRM dès aujourd'hui avec une réduction de - 40 %.

Les soldes du Black Friday sont à découvrir sur GOG.com, plus de 6 000 jeux sont en promotion jusqu'au 28 novembre 2023.

Lire aussi : TEST - Styx: Shards of Darkness - Le retour gagnant du gobelin voleur ?