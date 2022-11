BON PLAN sur GOG.com : un bon jeu du Terroir offert pendant les soldes du Black Friday

Vous le savez, GOG.com a lancé il y a quelques jours déjà ses soldes du Black Friday, avec plus de 4 000 titres en promotion. Mais comme à son habitude, la plateforme de jeux sans DRM de CD Projekt offre également des titres complets, nous pouvions ainsi récupérer Narita Boy pendant quelques heures.

Pour ce vendredi, c'est donc un nouveau jeu qui est offert, et il s'agit de Terroir, du studio singapourien General Interactive, plus récemment connu pour Chinatown Detective Agency. Il s'agit là d'un jeu de simulation de ferme agricole où le joueur doit gérer son vignoble, que ce soit en choisissant les raisins et en s'adaptant à leurs besoins, en réagissant aux perturbations climatiques et en réalisant plusieurs missions au fil de l'aventure, qui dure 60 ans (in-game).

Terroir est à récupérer sur GOG.com avant le 28 novembre prochain, la plateforme en profite pour rappeler que des offres flash et limitées sont actives sur son site, avec actuellement Train Valley à -87 %, soit 1,29 €. Suivrons Songs of Conquest, le récent Scron ou encore Pathfinder: Wrath of the Righteous. Un tas d'autres jeux sont aussi en soldes, comme Cyberpunk 2077 à 30 €, Horizon: Zero Dawn Complete Edition à 19,99 €, Fallout: New Vegas Ultimate Edition à 6,66 € ou encore A Plague Tale: Requiem à 39,99 €. Les promotions du Black Friday sont actives jusqu'au 30 novembre prochain.