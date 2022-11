BON PLAN sur GOG.com : les soldes du Black Friday lancés avec un jeu rétro offert

GOG.com n'allait évidemment pas manquer la semaine du Black Friday pour organiser de nouveaux soldes, la plateforme de jeux vidéo sans DRM lance aujourd'hui une vague de promotions sur son catalogue, avec des réductions allant jusqu'à -90 % sur plus de 4 000 titres.

Et comme à son habitude, GOG.com offre un jeu pour fêter ça, il s'agit de Narita Boy, un titre d'action et d'aventure qui sent bon les années 80, mais qui date de l'année dernière, et qui s'était fait remarquer grâce à ses graphismes en pixel art. Vous pouvez le rajouter à votre bibliothèque virtuelle jusqu'au 25 novembre prochain.

Du côté des soldes du Black Friday, GOG.com annonce l'arrivée dans son catalogue d'Europa Universalis IV, déjà bradé à -80 %, tout comme ses DLC à -50 %. Les offres sont variées, mais voici une sélection :

GOG.com en profite également pour mettre en avant des classiques, des jeux de rôle et des jeux indés ainsi que des bundles. Enfin, vous pouvez vous-même créer vos propres bundles avec trois grandes familles de jeux édités par Team17, Microids et Goblinz. Vous pouvez retrouver toutes les offres du Black Friday sur GOG.com jusqu'au 30 novembre prochain.