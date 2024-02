BON PLAN sur GOG.com : un jeu culte déjanté gratuit et des promotions pour les Soldes de la Saint-Valentin

La Saint-Valentin, c'était hier, mais la fête des amoureux se poursuit sur GOG.com avec les Love At First Pixel Sale, ou Soldes de l'Amour au Premier Pixel en français. De très nombreux jeux sont en promotion, l'accent est mis sur les titres anciens, mais quelques jeux plutôt récents sont également bradés.

Mais surtout, comme à son habitude, GOG.com offre un jeu. C'est FlatOut, le jeu de course et d'action déjanté de Bugbear Entertainment (Wreckfest) qui est gratuit sur la plateforme jusqu'au 17 février prochain. Il suffit de le rajouter à votre bibliothèque virtuelle pour pouvoir y jouer n'importe quand par la suite. Du côté des Love At First Pixel Sale, il y a de belles choses, voici une sélection :

Les Soldes de l'Amour au Premier Pixel sont à découvrir sur GOG.com jusqu'au 22 février prochain.