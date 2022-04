GOG.com veut revenir à ses racines et mettre les vieux jeux PC en avant

GOG.com est aujourd'hui une plateforme incontournable sur PC, autant que Steam, l'Epic Games Store ou Ubisoft Connect. Elle propose des AAA récents sans DRM, une aubaine pour les joueurs, mais elle veut revenir à ses racines, à l'époque où elle s'appelait Good Old Games.

Car oui, Good Old Games s'était fait une réputation en permettant de jouer légalement et facilement même avec un OS récent à de vieux jeux PC comme Diablo, Theme Hospital, Dungeon Keeper ou encore System Shock, grâce à des collaborations avec DOSBox et ScummVM. Une vision qu'elle a un peu perdu ces dernières années, mais la plateforme veut y revenir. Alors non, GOG.com ne changera pas encore de nom, mais elle veut mettre ces vieux jeux en avant avec le tag Good Old Games, qui comprend déjà près de 500 titres et DLC, dont La Roue du temps adapté des romans de Robert Jordan, ou encore le meilleur jeu au monde en GOTY Edition. Les jeux sont sélectionnés par l'équipe de GOG.com, il s'agit à chaque fois de titres ayant au moins 10 ans et étant considérés comme cultes par leurs apports au monde du jeu vidéo.

Les amateurs de vieux jeux PC vont donc pouvoir retrouver la bonne époque de Good Old Games sur GOG.com avec cette sélection, qui va évidemment grandir dans les prochains mois.