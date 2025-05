GOG.com améliore enfin la sécurité de votre compte, il était temps

La semaine dernière, les joueurs ont tremblé lorsqu'un pirate affirmait avoir mis la main sur les données de 89 millions de comptes Steam. Finalement, il ne s'agit que de SMS d'authentification à deux facteurs d'un service tiers, le mieux reste donc d'utiliser Steam Guard pour protéger son compte. Hasard du calendrier ou pas, GOG.com améliore dès aujourd'hui la sécurité de votre compte.

GOG.com permet enfin de sécuriser l'accès à votre compte avec une application d'authentification à double facteur (2FA) comme Google Authenticator et Microsoft Authenticator. Pour rappel, la plateforme de jeux sans DRM permettait jusqu'ici de simplement sécuriser votre compte avec un code envoyé par e-mail, mais passer par une application 2FA est bien plus sécurisé et pratique. Voici comment activer cette protection sur votre compte GOG.com :

Accédez à votre page « Commandes et paramètres ».

Accédez à la section « Connexion et sécurité ».

Dans la zone « Authentificateur à deux facteurs », vous verrez désormais la nouvelle option « Application d'authentification ».

Tout d’abord, désactivez la méthode d’authentification « Email ».

Ensuite, activez « Application d’authentification » en suivant les instructions à l’écran.

Pour rappel, GOG.com est une plateforme distribuant de nombreux jeux PC, anciens ou récents, sans DRM, avec par exemple The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition en promotion à 10 € seulement.