GOG.com : une franchise légendaire de Capcom enfin disponible sans DRM

Même si elle a près de 30 ans, la franchise Resident Evil reste très populaire, grâce à des opus principaux qui ont su évoluer avec leur temps et via des remakes des premiers volets. Entre Resident Evil (Rebirth), Resident Evil 2 et Resident Evil 3, les fans ont pu redécouvrir les premières aventures des héros et héroïnes de Capcom, mais les opus originaux se font oublier.

Mais, grâce à GOG.com, les vieux Resident Evil sont de retour sur PC, sans DRM ! Resident Evil 1 est déjà disponible contre 9,99 €, mais Resident Evil 2 et Resident Evil 3: Nemesis arriveront plus tard. Il est même déjà possible d'obtenir la trilogie en précommandant le Resident Evil Bundle contre 24,99 €, donnant immédiatement accès au premier volet.

Les deux autres opus n'ont pas encore de date de sortie précise, mais ils seront disponibles d'ici la fin de l'année 2024. Pour rappel, GOG.com organise en ce moment ses Summer Sale, avec un tas de titres en promotion.