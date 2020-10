GOG.com : Silent Hill 4: The Room enfin téléchargeable sur PC, et des soldes pour le 12e anniversaire

Konami n'a malheureusement pas grand-chose de neuf à nous proposer ces temps-ci, mais il a tout de même le mérite de prendre soin de son catalogue d'antan. Après avoir rendu trois Metal Gear téléchargeables sur PC la semaine passée, c'est au tour d'un autre de ses titres cultes et indisponible sur les plateformes en ligne jusqu'à présent de suivre le même chemin. Silent Hill 4: The Room, paru en 2004 sur PC, PS2 et Xbox, est disponible dès maintenant sur GOG.com pour 9,99 € !

Voici son descriptif officiel fourni par la boutique de CD Projekt.

Henry Townshend se retrouve enfermé dans son appartement, avec pour seule issue, un portail mystérieux menant au beau milieu d'une épouvantable réalité parallèle. Face à des légions d'horreurs blasphématoires qui mettront sa santé mentale à rude épreuve, Henry doit trouver un moyen d'échapper à ce cauchemar. Découvrez The Room, un classique de la série vidéoludique la plus terrifiante de tous les temps. Une aventure captivante dans l'univers de Silent Hill, avec ses rebondissements scénaristiques insoutenables.

Affrontez de nouveaux monstres, dont des fantômes qui défient les lois de la physique.

Transitions visuelles entre les modes à la 1re et la 3e personne : une première dans la série.

Explorez de nouveaux environnements, notamment une forêt nébuleuse et une prison effroyable.

Dans le même temps, GOG.com fête son 12e anniversaire avec des soldes spéciaux jusqu'au 9 octobre prochain. Plus de 200 références sont en promotion, avec des réductions allant jusqu'à 90 % : c'est le cas avec The Talos Principle: Gold Edition, mais vous pouvez aussi profiter de Blade Runner à -33 %, Deus Ex: Mankind Divided à -85 % ou encore Frostpunk à -60 %. Sinon, la Collection Ultime RED regroupe la précommande de Cyberpunk 2077 et tous les Witcher pour 87,77 €, et elle restera accessible à ce prix jusqu'à nouvel ordre.