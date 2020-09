GOG.com : 3 jeux Metal Gear et une compilation de Konami officialisés sur la plateforme sans DRM

Il y a quelques jours, l'organisme de classification des jeux à Taïwan indiquait la venue de Metal Gear, Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 2: Substance sur PC. Eh bien, il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant d'avoir la confirmation, car oui, les trois jeux de Konami arrivent bien sur ordinateurs, et ils ne sont pas seuls.

Konami a en effet choisi GOG.com pour distribuer plusieurs de ses vieux jeux sur PC, à savoir le premier Metal Gear de 1987, le titre culte Metal Gear Solid de 1998 et sa suite Metal Gear Solid 2: Substance, qui est pour rappel une version améliorée de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty mettant en scène Raiden. Mais il ya également d'autres licences qui débarquent sur GOG.com avec Konami Collector's Series: Castlevania & Contra, une compilation qui regroupe cinq jeux 8 bits, à savoir Castlevania, Castlevania II: Simon's Quest, Castlevania III: Dracula's Curse, Contra, et Super C.

Vous pouvez donc retrouver Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Substance et Konami Collector's Series: Castelavania & Contra dès maintenant sur GOG.com