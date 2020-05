SOLDES de GOG.COM : démos gratuites exclusives et plus de 3 000 jeux et DLC en promo jusqu'à -95 % !

Les Soldes d'Été 2020 de Steam n'arriveront pas avant un mois. Mais si vous voulez tout de même faire chauffer la carte bancaire, celles de l'Epic Games Store battent leur plein, et GOG.COM lance tout juste ses Soldes Galactiques de l'Été.

Il y a ainsi plus de 3 000 références en promotions avec des tarifs qui baissent jusqu'à 95 %. Vous pouvez récupérer Ori and the Blind Forest: Definitive Edition à 10,00 €, No Man's Sky à 29,99 €, A Plague Tale: Innocence à 15,29 €, Deus Ex: GOTY Edition à 0,99 €, The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition à 4,49 € ou encore Dragon Age: Origins - Ultimate Edition à 4,99 €. Toutes les offres sont disponibles à cette adresse et valables jusqu'au 15 juin 2020.

Si vous voulez du gratuit, il y a même sept démos à télécharger sur cette période, dont deux belles exclusivités : des versions d'essai de Desperados III et Destroy All Humans!.

Desperados III (exclu GOG)

(exclu GOG) Destroy All Humans! (exclu GOG)

(exclu GOG) Carrion

Vagrus

Spiritfarer

Cris Tales

System Shock Remake

Ce ne sont donc pas les Soldes Galactiques de l'Été qui vont calmer la fièvre acheteuse des plus dépensiers.