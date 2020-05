Steam : les dates des Soldes d'Été 2020 ont fuité, un système de fidélité lancé en même temps ?

Vous le savez bien maintenant, Valve n'annonce jamais les dates des futures soldes sur Steam officiellement, mais ces promotions sont récurrentes et tombent souvent à la même période. Les joueurs attendent avec impatience les Soldes d'Été 2020, et comme à chaque fois, les dates viennent de fuiter avant l'heure.

C'est Pavel Djundik, derrière SteamDB, qui partage l'information, tout droit venue de Chine. Après avoir mené sa petite enquête, il confirme : les Soldes d'Été 2020 de Steam auront lieu du 25 juin au 9 juillet prochain. Bien évidemment, les joueurs peuvent s'attendre à des promotions plus ou moins intéressantes sur un tas de jeux et DLC, mais Pavel Djundik affirme que Valve travaillerait sur un système de récompenses lié à la fidélité des clients joueurs, avec à la clé des badges et même de possibles bons de réduction.

Valve n'a rien confirmé pour le moment, mais si cette fonctionnalité est bien en développement pour Steam, le lancement des Soldes d'Été 2020 le 25 juin prochain serait idéal pour toucher un maximum de joueurs.