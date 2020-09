Metal Gear, Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 2: Substance bientôt de retour sur PC ?

Depuis que Hideo Kojima a quitté Konami, la série Metal Gear est dans le flou chez Konami, qui s'est contenté de nous concocter un Metal Gear Survive qui n'a convaincu personne. Nul ne sait si l'éditeur aura encore le courage de nous proposer des épisodes inédits, mais dans tous les cas, rien ne l'empêche de capitaliser sur les jeux passés.

Et c'est peut-être ce qu'il prévoit de faire très prochainement. Gematsu a repéré sur le Taiwan Digital Game Rating Committee que trois jeux de la franchise avaient été récemment évalués : Metal Gear, Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 2: Substance. Si les deux derniers nommés ont eu droit à leur version PC en 2000 et 2003, l'épisode fondateur n'est jamais officiellement paru sur la plateforme. Tout ce beau petit monde va-t-il faire son retour sur les boutiques de téléchargement numérique comme GOG, Steam et l'Epic Games Store ? Une compilation particulière est-elle dans les tuyaux pour les ordinateurs personnels voire les consoles ?

À noter que Konami Collector’s Series: Castlevania and Contra a aussi été enregistré par le TDGRC à cette occasion. Cette compilation sortie en 2002 comprend Castlevania, Castlevania II Simon’s Quest, Castlevania III Dracula’s Curse, Contra et Super C, des titres qui peuvent être retrouvés dans les Anniversary Collection disponibles depuis 2019 et dont l'intérêt parait plus limité. En attendant de connaître le fin mot de cette histoire, les jeux de la série Metal Gear peuvent être retrouvés sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST de Castlevania Anniversary Collection : une compilation faite par des fans pour des fans