Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un mini-jeu exclusif selon la plateforme et le mode multijoueur Fox Hunt dévoilés

Malgré le fait qu'il ait mis en avant une sélection de jeux assez variée, c'est surtout l'introduction du Konami Press Start qui aura été intéressante avec la présence de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, dont nous avons récemment pu voir la cinématique d'introduction (attention aux spoilers). Pour commencer, la bande-annonce qui y a été diffusée était une version alternative de celle déjà montrée la semaine dernière à l'occasion du State of Play, mais avec quelques éléments en plus.

Version PS5 et PC (Steam)

Version Xbox Series X|S

Le trailer met notamment en avant les capacités de camouflage de Snake, certaines plus subtiles que d'autres. Nous y voyons les confrontations de boss face à Revolver Ocelot, The End et The Pain avec sa nuée de frelons... Volgin et le Shagohod. Mais plus que ça, la vidéo vient confirmer le retour du mode de jeu Snake vs. Monkey, teasé en février, qui était une collaboration avec la licence Ape Escape de Sony Interactive Entertainment lors de la sortie initiale du jeu sur PS2. Il sera disponible sur PS5 et PC (Steam). Quid des joueurs Xbox ? Eh bien, ils auront droit à un mode entièrement inédit, Snake vs. Bomberman. De telles exclusivités en 2025 obligeant d'avoir le jeu sur deux plateformes pour accéder à tout le contenu, il y a de quoi l'avoir mauvaise...

Le Secret Theater va lui faire son retour et les éléments à débloquer feront office de collectibles. De nouvelles séquences inédites pourront elles être obtenues sur les gardes portant des bobines de film sur eux.

Enfin, et c'est sans doute le plus excitant, ce que nous teasait la fin de la vidéo a été révélé, à savoir un mode multijoueur en ligne original baptisé Fox Hunt ! Le directeur Yu Sahara l'a présenté avec quelques phases de gameplay, évoquant évidemment Metal Gear Online tout en déclarant que le paysage vidéoludique actuel a bien changé et qu'ils ont donc dû prendre cela en compte lors de sa conception. Les joueurs qui espéraient un jour un retour de MGO peuvent donc clairement faire une croix dessus. Fox Hunt partagera donc le même monde conçu pour Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, mais avec une expérience où le camouflage sera très présent et qui ne consistera pas seulement à se tirer dessus.

Notre équipe passionnée de développeurs nous offre un aperçu détaillé de la création de METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER et de son contenu bonus ????❗#KonamiPressStart pic.twitter.com/MCF4K90jbD — KONAMI France (@KONAMIFR) June 12, 2025

Le fait que des nouvelles de ce mode soit prévue à l'avenir alors que la sortie de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est fixée au 28 août prochain laisse tout de même songeur quant à sa présence au lancement. Bref, wait & see.

