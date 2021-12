BON PLAN GOG.com : 3 500 jeux en promo pour les Soldes d'Hiver, un jeu de stratégie offert et 2 titres rétro sur le retour pour fêter ça

Il y a souvent des occasions de faire de bonnes affaires sur GOG.com, comme c'était le cas lors du Black Friday. La boutique de CD Projekt remet le couvert à l'approche des fêtes de fin d'année avec ses Soldes d'hiver, valables sur plus de 3 500 références jusqu'au 5 janvier 2021. Vous pouvez par exemple vous procurer Cyberpunk 2077 à 29,99 €, Dysco Elysium - The Final Cut à 17,99 €, Gothic à 2,49 € ou Star Wars: Knights of the Old Republic à 3,09 €.

Les rabais ne vont pas s'arrêter là, car des offres flash auront lieu les 15 et le 22 décembre, et même dès aujourd'hui en commençant par 85 % de réduction sur Baldur's Gate II: Enhanced Edition et 65 % sur Pumpkin Jack. GOG.com en profite aussi pour ressortir des versions numériques de titres oubliés, en débutant par Star Trek: Armada et Star Trek: Armada II : d'autres « nouveautés » seront ajoutées au service les 15 et 17 décembre.

Et comme les fêtes de fin d'année riment avec cadeaux, des jeux gratuits seront également téléchargeables. Shadow Tactics: Blades of the Shogun ouvre le bal, et vous avez à priori 2 jours seulement pour l'ajouter à votre ludothèque.

Japon – Période d'Edo ; 1620. Cinq assassins ultra-spécialisés se battent au nom du Shogun pour déjouer tout complot et réprimer toute rébellion. Prenez le contrôle de cette redoutable brigade et infiltrez-vous à pas de velours parmi des douzaines d'ennemis. Choisissez votre approche en vous introduisant dans des châteaux imposants, des monastères situés sur des montagnes enneigées ou des campements forestiers secrets. Posez des pièges, empoisonnez vos adversaires ou évitez tout contact. À vous de décider ! Incarnez l'un des cinq personnages dotés de qualités et faiblesses spécifiques

Trouvez des douzaines de manières de terrasser vos adversaires

Échafaudez vos plans à bon escient et mettez-les en œuvre avec précision

Bravez des défis aux proportions quasi irréalisables, même quand vous vous retrouvez seuls face à dix ennemis

Bondissez de toit en toit et escaladez de larges bâtiments pour fondre sur vos ennemis du ciel

Choisissez parmi trois niveaux de difficulté pour mettre votre talent à l'épreuve

Explorez des environnements magnifiques issus du Japon de l'ère d'Edo.

GOG.com annonce déjà que d'autres titres seront rendus gratuits les 16, 23 et 27 décembre, ainsi que le 3 janvier 2022. Enfin, un concours sera organisé ce 15 décembre.