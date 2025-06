GOG.com fait une grosse annonce pour les joueurs PC

CD Projekt était présent au PC Gaming Show non pas pour parler de The Witcher IV, mais bien de GOG.com, sa plateforme de jeux sans DRM pour ordinateurs. Lors de l'évènement, nous avons en effet découvert GOG One-click Mods, permettant de télécharger et d'installer encore plus facilement les créations de la communauté.

Il ne s'agit pas d'ouvrir la porte à tous les mods, GOG One-click Mods proposera une sélection de créations « premium », directement disponibles sur la plateforme et incluses avec le jeu. Six mods très appréciés des joueurs sont déjà disponibles, à savoir Horn of the Abyss pour Heroes of Might and Magic 3 : Complete, Mod Phobos pour Doom 3, le patch non officiel de Vampire: The Masquerade - Bloodlines, The Chronicles Of Myrtana: Archolos pour Gothic II: Gold Edition, Enderal: Forgotten Stories pour TES V: Skyrim et Fallout: London pour Fallout 4. Comme si cela ne suffisait pas, GOG.com annonce que Skyblivion pour The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition arrivera dès cette année.

Voilà qui promet de belles choses pour les joueurs PC, espérons que la liste des mods s'agrandisse rapidement. Vous pouvez The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition à 16,54 € (- 67 %) sur GOG.com.