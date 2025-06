MindsEye : un premier chiffre de ventes, c'est catastrophique ?

Source: Ampere via The Game Business

Le GTA-killer tué dans l'œuf





Attendu comme un jeu d'action capable de faire de l'ombre à Grand Theft Auto V, ou du moins de patienter jusqu'à la sortie de GTA 6 l'année prochaine, MindsEye aura eu l'effet d'un pétard mouillé. Le jeu de Build a Rocket Boy a pourtant été conçu par Leslies Benzies, producteur des GTA en 3D, mais il n'a clairement pas séduit la presse spécialisée (qui n'a pas pu tester le jeu avant sa sortie), ni les joueurs. MindsEye a une moyenne de 38/100 sur Metacritic, tandis que les joueurs lui ont attribué la note de 2,5/10. Quels sont les soucis ? Des problèmes techniques à foison et un gameplay classique, sans plus.

Un jeu cassé, les mises à jour arrivent petit à petit





MindsEye était tellement cassé que Sony a remboursé les acheteurs qui en faisaient la demande sur le PlayStation Store, tandis que les influenceurs sponsorisés avaient bien du mal à garder leur sérieux pour faire la promotion du jeu. Build a Rocket Boy a promis des mises à jour pour améliorer l'expérience et du contenu additionnel saisonnier doit voir le jour. Deux patchs ont été publiés ces derniers jours, mais le studio a déjà entamé des procédures de licenciements, ce qui ne rassure pas les joueurs.

Un premier chiffre de ventes très faible pour MindsEye





Dans un récent article, The Game Business est revenu sur les jeux vidéo sortis en juin 2025 et il évoque évidemment MindsEye. Selon les chiffres d'Ampere, MindsEye compterait seulement 250 000 joueurs, dont 150 000 sur PS5. Sur Steam, où les évaluations sont « plutôt négatives », MindsEye aurait été acheté par 35 000 joueurs. Pourtant, c'est uniquement sur PC que les joueurs peuvent utiliser Build.MindsEye, un outil permettant de créer du contenu. Un sacré échec commercial pour un tel jeu. Selon SteamDB, MindsEye aurait réuni 3 302 joueurs en simultané à son lancement, ils n'étaient plus de 64 au maximum hier.

Quel avenir pour MindsEye ?





Alors, quel avenir pour MindsEye ? Eh bien comme évoqué plus haut, Build a Rocket Boy doit publier des patchs correctifs et des mises à jour de contenu, mais après l'annonce des licenciements, les joueurs s'inquiètent et imaginent déjà que le jeu va être laissé à l'abandon. Everywhere, lui, semble déjà oublié. Quelques jeux vidéo ont réussi à s'en sortir après un lancement catastrophique (No Man's Sky, Cyberpunk 2077), reste à savoir si MindsEye arrivera à faire de même.

Sur quelles consoles est disponible MindsEye ?





Pour les curieux, MindsEye est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à partir de 49,93 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.