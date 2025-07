The Alters : un premier chiffre de ventes encourageant dévoilé

Voilà maintenant presque un mois que 11 bit studios a lancé The Alters, un jeu de survie et de science-fiction qui nous emmène sur une planète extraterrestre. Un seul homme doit gérer toute une station, alors pour l'aider dans sa tâche, il doit créer des clones de lui-même. Un titre très intéressant, développé par le studio derrière les Frostpunk et This War of Mine, qui a reçu de très bonnes notes (85/100 sur Metacritic).

Un premier chiffre de ventes pour The Alters





Aujourd'hui, 11 bit studios dévoile un premier chiffre de ventes. The Alters s'est écoulé à plus de 280 000 exemplaires sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, tandis qu'un million de joueurs ont ajouté le titre à leur liste de souhaits sur Steam. Alors oui, c'est seulement 30 000 ventes de plus que MindsEye, mais le jeu n'avait pas du tout les mêmes ambitions, il attire encore aujourd'hui bien plus de joueurs sur Steam (selon SteamDB) et surtout, The Alters est disponible dans le PC Game Pass et le Game Pass Ultimate depuis son lancement, le chiffre de joueurs total est donc bien supérieur, mais 11 bit studios ne le dévoile pas.

Les développeurs accusés d'utiliser l'IA générative





Ces derniers jours, The Alters a fait parler de lui à cause de la présence d'éléments générés par intelligence artificielle, à savoir un journal de bord et des sous-titres de courts-métrages. 11 bit studios avait publié un communiqué pour s'expliquer. Vous pouvez acheter The Alters à partir de 29,74 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc, GOG.com et Gamesplanet.