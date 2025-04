The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered dévoile un premier chiffre de joueurs

Mercredi, Bethesda a officialisé The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, une version modernisée de son jeu de rôle par Virtuos Paris. Un titre lancé juste après l'annonce, un shadow drop qui n'a pas vraiment plu aux autres éditeurs, mais la stratégie fonctionne, les joueurs sont déjà nombreux à l'avoir essayé.

Bethesda Game Studios annonce sur les réseaux sociaux que The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered compte déjà plus de quatre millions de joueurs sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Le jeu est disponible dans le PC/Xbox Game Pass, il ne s'agit donc pas de ventes réelles, Microsoft ne dévoilant quasiment plus jamais ce chiffre pourtant important. Sur Steam, TES IV: Oblivion Remastered est quand même le deuxième jeu le plus vendu et a réuni plus de 190 000 joueurs en simultané ce jeudi, d'après SteamDB.

Car oui, sur la plateforme de Valve, c'est bien Clair Obscur: Expedition 33 qui est en tête des ventes, le RPG français a été lancé le lendemain et compte plus de 500 000 exemplaires vendus sur les mêmes plateformes. Malgré sa présence dans le Game Pass, qui permettrait sans doute de mettre en avant un plus gros chiffre de joueurs, Kepler et Sandfall Interactive ont préféré dévoiler les ventes réelles, le demi-million étant « une étape importante » pour eux.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est disponible en version numérique uniquement, tandis que Clair Obscur: Expedition 33 est vendu en boîte à 44,99 € sur Cdiscount et Fnac.