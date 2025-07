The Alters fait scandale, son développeur s'explique

Un studio réputé au cœur d'une polémique





11 bit studios est un développeur polonais plutôt respecté, ayant conçu This War of Mine, les Frostpunk et plus récemment The Alters. Le jeu de gestion et de science-fiction nous emmène sur une planète inconnue et nous demande de créer des clones pour gérer la station et survivre. Un titre très apprécié, avec une moyenne de 85/100 de la part de la presse spécialisée et de 8,3/10 pour les joueurs sur Metacritic, c'est excellent. Mais 11 bit studios se retrouve cette semaine au cœur d'une polémique.

Les développeurs pris la main dans le sac





Comme l'a rapporté Eurogamer, des joueurs ont remarqué un texte clairement généré par l'intelligence artificielle dans The Alters. Le message, visible sur une tablette dans la base, commence par « Bien sûr, voici une version révisée se concentrant uniquement sur les données scientifiques et astronomiques », suivi d'un journal d'expédition. D'autres joueurs ont noté des sous-titres de courts métrages en portugais brésilien ratés, commençants par « Bien sûr ! Le texte en portugais brésilien est : », suivi du sous-titre dans cette langue. Tout partait à l'origine d'un joueur critiquant une icône de personnage conçue par une IA. Il n'y a aucun doute, il s'agit bien de textes générés par intelligence artificielle et l'auteur n'a même pas vérifié ce qu'il copiait/collait dans son jeu.

Des justifications bancales





Alors que la polémique enflait sur la Toile, 11 bit studios a réagi en publiant un communiqué sur les réseaux sociaux afin de se justifier. Le développeur polonais avoue avoir utilisé l'intelligence artificielle générative, mais « uniquement comme des travaux en cours temporaires pendant le développement, et de manière très limitée », rajoutant que « notre équipe a toujours donné la priorité à une narration significative et artisanale comme l'un des fondements du jeu ». Il assure que le message sur la tablette n'était « pas destiné à figurer dans la version finale » et est présent dans le jeu « suite à un oubli interne ».

Des justifications qui ne passent pas. Oui, les développeurs utilisent systématiquement des éléments temporaires pendant la conception de leur jeu, cela n'a rien de nouveau, mais lorsqu'il s'agit de textes destinés à être remplacés, les auteurs utilisent la plupart du temps le lorem ipsum, un texte en faux latin qui saute aux yeux lors de la relecture. Il y a aussi la technique du chat qui dort sur le clavier, testé par nos soins. Par ailleurs, si le texte était destiné à être remplacé, quel aurait été l'intérêt d'en faire une version « révisée », un terme utilisé par les LLM lorsque l'utilisateur veut améliorer le texte généré ? Les joueurs ne décollèrent pas et affirment que 11 bit studios tente juste de faire passer son utilisation de l'IA générative volontaire pour un simple oubli.

Concernant les traductions en portugais brésilien, le développeur avoue là encore avoir utilisé l'intelligence artificielle générative par faute de temps. 11 bit studios assure qu'il comptait faire appel à des agences de traduction pour ces textes visibles dans les courts-métrages et rajouter ces vraies traductions via de futures mises à jour, sans retarder la sortie de The Alters (déjà repoussée plusieurs fois). Le studio polonais rajoute que ces sous-titres représentent 10 000 mots, soit 0,3 % du texte total du jeu (3,4 millions de mots). Selon lui, il avait le choix entre lancer le jeu uniquement en anglais ou utiliser cette méthode.

Les gamers n'aiment pas l'IA générative





L'utilisation de l'IA générative est très critiquée par les joueurs, pour des raisons de droits d'auteur, de copyrights, de créativité, d'éthique envers les artistes/auteurs ou encore d'écologie. Sur Steam, il est désormais obligatoire d'indiquer si du contenu généré par IA est présent dans un jeu, Activision l'a fait pour Call of Duty: Black Ops 6 et récemment, Frontier Developments a annoncé qu'il allait créer lui-même des avatars pour les scientifiques de Jurassic World Evolution 3 après la levée de boucliers des joueurs. De son côté, The Alters ne mentionne aucunement l'utilisation d'IA générative sur sa page Steam.

Les joueurs appellent au boycott





Dans les commentaires du communiqué publié sur Bluesky, les joueurs ne décollèrent pas et invitent déjà à boycotter The Alters, ainsi que tous les jeux de 11 bit studios, qui vient récemment d'annoncer Frostpunk 1886, un remake de son jeu de survie et de gestion dans un monde post-apocalyptique glacial. Reste à savoir si la communauté suivra le mouvement ou passera l'éponge.

