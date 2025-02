The Alters joué par les clones dans une nouvelle vidéo de gameplay

Après This War of Mine et les Frostpunk, 11 bit studios prépare son prochain jeu, The Alters. Un titre de science-fiction qui nous emmènera sur une planète lointaine aux côtés de Jan Dolski, un simple ouvrier qui va devoir gérer seul une station isolée pour survivre. Heureusement, il pourra créer des clones de lui-même pour s'aider.

Le jeu a été récemment repoussé, mais 11 bit studios nous fait patienter en dévoilant aujourd'hui une nouvelle bande-annonce de The Alters où ce sont les clones de Jan qui jouent au jeu. L'occasion de rappeler que ces personnages ne seront pas de simples copies, ils auront leurs volontés propres et n'hésiteront pas à juger les choix du premier Jan. Pour survivre, les Jan vont quand même devoir coopérer, le titre ne devrait pas manquer d'humour (ce qui changera un peu des précédentes productions du studio polonais).

The Alters est attendu en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, sans plus de précisions. Une démo gratuite est déjà disponible sur toutes les plateformes et le jeu complet sortira day one dans le Game Pass, vous pouvez retrouver l'abonnement Ultimate à 14,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.