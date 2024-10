The Alters : mauvaise nouvelle pour le jeu avec des clones

Le studio polonais 11 bit, connu pour This War of Mine et les Frostpunk, avait annoncé il y a maintenant deux ans The Alters, un curieux jeu narratif avec un ouvrier coincé sur une station spatiale sur une planète extraterrestre. Pour survivre et gérer la base, il va devoir créer des versions alternatives de lui-même.

The Alters devait sortir d'ici la fin de l'année 2024 sur les ordinateurs et consoles de salon de dernière génération, mais 11 bit studio annonce aujourd'hui une mauvaise nouvelle. Comme le rapporte Bankier, The Alters est repoussé au premier trimestre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et dans le Game Pass, le président du studio Przemysław Marszał explique que les développeurs ont besoin de davantage de temps pour peaufiner le jeu, pas besoin de le sortir trop tôt :

Le calendrier de production de The Alters était très serré. Il y avait une incertitude quant à savoir si les développeurs auraient suffisamment de temps pour terminer tout le travail avec la qualité que nous attendons tous. Après tant d'années de production, nous n'avons pas besoin de risquer que le jeu aura des défauts.

11 bit studio veut prendre son temps, c'est nécessaire pour proposer un jeu sans bugs, surtout avec une nouvelle licence. Le studio polonais vient pour rappel de lancer Frostpunk 2, disponible à 38,24 € (- 15 %) sur Gamesplanet.