The Alters : du gameplay avec des clones et une bonne nouvelle pour les abonnés au Game Pass

C'est lors du PC Gaming Show 2022 que 11 bit studios dévoilait The Alters, un jeu de survie et de construction de base, un titre qu'il éditera et développera en indépendant. Lors du Xbox Partner Preview, le jeu a refait parler de lui avec une bande-annonce très prometteuse et pleine de clones.

The Alters mettra en effet en scène Jan, qui se retrouve bloqué sur une planète extraterrestre après un crash. Pour survivre aux conditions climatiques mortelles, il va devoir construire sa base mobile, mais qui lui demande de la main d'œuvre. Fort heureusement, grâce au Rapidium, une substance étrange présente sur la planète, et un ordinateur quantique, Jan va pouvoir manipuler ses décisions du passé en créant des versions alternatives de lui-même. Le jeu nous demandera de gérer la base, les ressources et la construction à l'aide de ces clones, mais l'accent est également mis sur les émotions de ces Jan alternatifs.

The Alters est attendu en 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, il sera disponible dès son lancement dans le Game Pass. Vous pouvez retrouver l'abonnement Ultimate à 14,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.