The Alters : un étrange jeu dans l'espace avec des clones annoncé par 11 bit (Frostpunk, This War of Mine)

Les évènements de cette semaine ne manquaient pas de jeux dans l'espace, mais d'autres ont encore eu droit à leur coup de projecteur au PC Gaming Show. Parmi eux, The Alters, qui sort forcément du lot, car il est développé par 11 bit studio, créateur de This War of Mine qui planche actuellement sur Frostpunk 2.

Il conçoit donc en parallèle ce The Alters, dont la première cinématique n'est pas sans rappeler Moon, le film de Duncan Jones. Il s'agira à priori d'un jeu d'aventure narratif où Jan Dolski, ouvrier isolé sur une station spatiale, va décider de créer des versions alternatives de lui-même appeler alters. Cette décision lourde de sens va changer le cours de sa vie, et surtout l'amener à se poser beaucoup de questions sur les autres vies qu'il aurait pu avoir.

C'est l'histoire de Jan Dolski, un simple ouvrier confronté à des circonstances qui le conduisent à un carrefour qui va changer sa vie. Après s'être écrasé sur une planète lointaine, échoué et seul, Jan se retrouve dans une situation de vie ou de mort déconcertante. Son seul espoir de survie est d'apporter de l'aide à bord. Ne comprenant pas encore le poids de son choix, Jan doit créer des versions alternatives de lui-même s'il veut aller de l'avant : les alters.

The Alters est un jeu sur les instants qui changent la vie. Ces décisions binaires qui se prennent en quelques nanosecondes, mais qui ont une influence sur votre vie entière. Il s'agit de regarder en vous-même, dans votre passé, et de découvrir que vous êtes qui vous êtes comme la somme de ces nombreux choix. Et lorsque vous faites cela, une question fondamentale se pose : ET SI... ?

Et si je changeais ma vie ? Et si je prenais un chemin différent ? Qui serais-je ? Que dirais-je à un autre moi ? Que pourrais-je apprendre si je parlais à mes différents moi ? Et si je parlais à mes nombreux moi en même temps ?! Et si... ?

Forgé dans l'esprit du divertissement utile : une philosophie de création unique par l'équipe primée, les créateurs de This War of Mine et Frostpunk.