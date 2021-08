Frostpunk 2 : une suite à l'ère du pétrole confirmée par une cinématique glaçante

Vous vous souvenez du teasing de 11 bit studios pour un nouveau jeu sanglant et glacial, qui devait être révélé ce 12 août ? Il n'avait pas menti, le prochain projet du créateur de Frostpunk et This War of Mine est désormais connu... et il s'agira ni plus ni moins d'un Frostpunk 2 ! Le premier volet a eu droit à des extensions jusqu'à l'année passée, mais le studio a visiblement plein d'idées pour une suite digne de ce nom.

L'histoire se déroulera 30 ans après le blizzard apocalyptique caractéristique de l'univers de la saga, alors que nous dirigeons encore une métropole où la gestion de ressources et les choix de développement décideront de l'avenir de nos concitoyens. Le pétrole aura une part plus importante que jamais durant cette ère, mais 11 bit n'a pas encore clairement détaillé les nouveautés de Frostpunk 2, simplement officialisé par une cinématique.

Frostpunk 2 est la suite du jeu de survie de société très acclamé, nommé aux BAFTA, qui mêlait construction, stratégie et gestion de villes, créant ainsi un tout nouveau genre. Son successeur se déroule 30 ans après un blizzard apocalyptique, et la Terre est toujours submergée par le climat glacial de gel permanent et des conditions météorologiques difficiles.

Vous incarnez le dirigeant d'une métropole avide de ressources où l'expansion et la recherche de nouvelles sources d'énergie sont une réalité incontournable. Après l'ère du charbon, la conquête de l'Étendue pour l'industrie de l'extraction du pétrole est censée être le nouveau salut de ce qui reste de l'humanité. Cependant, le changement ne vient pas sans difficulté, et cette nouvelle direction ne fera pas l'unanimité dans cette nouvelle société à plusieurs niveaux.

Les demandes et les attentes des différentes factions feront monter les tensions et provoqueront des conflits, mais faudra-t-il diriger de manière cynique et adopter une approche machiavélique de la politique ? Tandis que le froid éternel maintient son emprise sur la ville et que des menaces extérieures apparaissent, vous devrez vous assurer que votre peuple est uni, motivé et prêt à faire des sacrifices difficiles et inévitables !

Jakub Stokalski, codirecteur de Frostpunk 2, a déclaré ce qui suit à propos de la grande vision du jeu :

« Ce que nous voulons offrir aux joueurs, c'est une expérience qui va bien au-delà de celle du Frostpunk original. Avec une équipe de près de 70 personnes qui continue de s'agrandir, nous disposons de davantage de main-d'œuvre pour nous concentrer sur tous les aspects du jeu, qu'il s'agisse de la mise à l'échelle, de la valeur de production ou de la qualité de l'interface utilisateur, mais notre ambition est de faire plus qu'une simple suite. Les joueurs doivent s'attendre à un vaste univers de choix, à la liberté de façonner la société et la ville comme ils l'entendent, et à en récolter les conséquences. Frostpunk 2 s'appuie sur les dilemmes de son prédécesseur : la survie versus les valeurs humaines, la vie versus le gel arctique. Mais surtout, il ajoute une nouvelle couche qui est présente dans de nombreux aspects du jeu : qu'il s'agisse de politique, de société ou de progrès technologique... le conflit entre les humains et leur nature ».