Frostpunk : Le Dernier Automne, une date de sortie et 12 minutes de gameplay pour l'extension avant l'apocalypse

Frostpunk est pour rappel un jeu de gestion et de survie où le joueur dirige une ville, dernier bastion de l'humanité après un cataclysme qui a plongé la Terre dans une nouvelle ère glaciaire. Mais la prochaine extension du jeu nous emmènera avant ce drame.

The Last Autumn, ou Le Dernier Automne, est en effet une extension qui rajoutera de nouvelles mécaniques de jeu, de nouveaux bâtiments et plusieurs éléments narratifs inédits pour découvrir le monde de Frostpunk sans la neige. 11 bit Studios vient de partager une longue vidéo de gameplay présentant ce contenu additionnel, et en profite pour faire le point sur cette extension :

Le Dernier Automne est un passage crucial du monde de Frostpunk. Révélant les événements tumultueux du Site 113 et l'acharnement de ses habitants pour construire le générateur avant le début d'une ère glaciaire sur Terre, cette extension étoffe l'univers de Frostpunk en y ajoutant un nouvel environnement, un nouveau livre des lois et des technologies exclusives, ainsi que de nouveaux bâtiments, qui vous permettront de développer votre société et votre ville à votre guise. Pour guider un groupe d'ingénieurs travaillant sur l'une des plus importantes merveilles technologiques de l'humanité - un générateur - vous devrez adapter votre stratégie à des situations extraordinaires. En tant que dirigeant du Site 113, vous devrez garder espoir tout en vous préparant au pire. Pour la reine !

Dans Le Dernier Automne, les joueurs découvriront également un nouveau livre de lois et des technologies à vapeur.

Dans Le Dernier Automne, les joueurs découvriront également un nouveau livre de lois et des technologies à vapeur. La date de sortie de l'extension est fixée au 21 janvier 2020 sur PC, et devrait en toute logique arriver par la suite sur PlayStation 4 et Xbox One dans Frostpunk: Console Edition.

