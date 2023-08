Hellboy: Web of Wyrd, date de sortie et gameplay pour le dernier jeu de Lance Reddick

Upstream Arcade et Good Shepherd Entertainment redonnent déjà des nouvelles de Hellboy: Web of Wyrd, leur jeu d'action inspiré des comics de Mike Mignola. Dévoilé aux Game Awards 2022 et revenu sur le devant de la scène le mois dernier avec du gameplay, le titre s'offre une nouvelle bande-annonce à l'occasion de la gamescom 2023 :

Pour rappel, Hellboy: Web of Wyrd est scénarisé par Mike Mignola, le créateur du personnage, ce dernier a même dessiné l’artwork principal du jeu, et le héros rouge aux cornes brisées sera doublé par Lance Reddick, ce sera le dernier rôle dans un jeu vidéo pour le comédien qui nous a quitté en début d'année. Hellboy devra pour rappel enquêter sur la disparition d'un agent du B.P.R.D. au Butterfly House, un manoir très mystérieux.

La bande-annonce de gameplay se termine de la plus belle des manières, avec la date de sortie du jeu : Hellboy: Web of Wyrd arrivera le 4 octobre 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver le comics Hellboy Deluxe T01 à 49,95 € sur Amazon.