TGA 2022 : Hellboy: Web of Wyrd, un jeu d'action basé sur le comics de Mike Mignola annoncé en vidéo

Hellboy aura eu une belle carrière au cinéma grâce à Ron Perlman et Guillermo del Toro (ternie récemment à cause de David Harbour), mais il est avant tout le héros d'une série de comics créée par Mike Mignola. Et il va prochainement être adapté en jeu vidéo par Upstream Arcade et Good Shepherd Entertainment.

Les studios ont dévoilé à l'occasion des Game Awards 2022 Hellboy: Web of Wyrd, un jeu d'action et d'aventure rogue-lite réalisé en collaboration avec Dark Horse Comics et Mike Mignola. Le titre suivra évidemment Hellboy au début des années 80, à la recherche d'un agent du B.P.R.D. disparu alors qu'il enquêtait sur la Butterfly House, une demeure aux formes non euclidiennes construite par Pasquale Deneveaux, amateur de sciences occultes. Le style graphique imitera celui des comics, comme le montrent la bande-annonce et les images ci-dessus.

Hellboy: Web of Wyrd est attendu à une date encore inconnue sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.