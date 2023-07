Hellboy: Web of Wyrd, de la castagne paranormale dans un premier trailer de gameplay

Hellboy: Web of Wyrd fut l'une des belles surprises annoncées aux Game Awards 2022. Le jeu d'action mettant en scène le personnage culte de Dark Horse Comics va revenir dans une histoire originale co-écrite par le créateur du comics, Mike Mignola, qui nous emmènera dans la sombre dimension du Wyrd pour enquêter sur la disparition d'un membre du Bureau for Paranormal Research and Defense.

Le premier trailer nous avait mis dans le bain, avec une esthétique comics séduisante, place maintenant à une bande-annonce de gameplay courte, mais réjouissante. L'enquête laissera souvent sa place à de la castagne contre des forces du mal, souvent en vue à la troisième personne, mais parfois avec des angles plus originaux mettant en valeur nos coups de poing et coups de fusils.

Bâtie en 1962 par l'occultiste Pascual Deneveux, la Maison papillon est bien plus qu'une résidence : c'est un portail. Ses angles impies et sa géométrie non euclidienne n'ont qu'une seule vocation malsaine : ouvrir un passage vers une dimension aussi fascinante qu'effroyable appelée le Wyrd. Vingt ans après sa création, un agent du BPRD envoyé en mission de reconnaissance dans la demeure disparaît mystérieusement. C'est à vous, Hellboy, ainsi qu'à votre équipe d'agents du Bureau, que revient la charge de retrouver votre collègue et de lever le voile sur les secrets de la Maison papillon. Durant votre enquête, vous explorerez des plans d'existence étranges et merveilleux abritant des monstres redoutables, des divinités oubliées, des trésors inimaginables et de puissants secrets. Mais prudence : un Mal immémorial se tapit dans les recoins les plus éloignés du Wyrd... Un Mal qui brûle de s'en échapper. Développé par Upstream Arcade, Hellboy: Web of Wyrd propose un scénario inédit co-écrit avec Dark Horse Comics et Mike Mignola, le créateur du comics. Affrontez des monstres dans ce roguelike d'action-aventure Hellboy unique en son genre. Comme dans les comics, Hellboy vivra des aventures aussi différentes qu'originales, et si ces histoires se suffisent à elles-mêmes, elles sont toutes reliées par un fil rouge au mystérieux héritage de la Maison papillon.

Le titre d'Upstream Arcade (West of Dead) sera disponible prochainement sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et PC.

