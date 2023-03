Lance Reddick : l'acteur et comédien de doublage (Horizon, Destiny) est décédé

C'est une bien triste nouvelle que nous venons d'apprendre, relayée par TMZ. En effet, alors qu'il sera dans quelques jours de nouveau à l'affiche dans John Wick : Chapitre 4 en tant que Charon, le concierge de l'hôtel Continental, l'acteur et doubleur Lance Reddick est décédé à l'âge de 60 ans sans que la cause de sa mort soit pour le moment clairement identifiée, mais apparaissant comme naturelle.

Sa longue carrière au cinéma et à la télévision en aura marqué plus d'un, ayant par exemple le directeur de la division Fringe, Phillip Broyles, dans la série du même nom, Cedric Daniels dans The Wire, le chef de la police Irvin Irving dans Bosch et tout un tas d'autres rôles ponctuels. Les joueurs le connaissaient pour son incarnation de Martin Hatch dans Quantum Break, Sylens dans Horizon: Zero Dawn et sa suite Forbidden West, Albert Wesker dans la mauvaise adaptation de Resident Evil par Netflix (personne n'est parfait) et évidemment derrière la voix anglaise du Commandant Zavala dans Destiny et Destiny 2. C'est donc toute une communauté ayant suivi le récit de Bungie depuis 2014 qui est en deuil. Comme nous d'ailleurs, nous avons déjà pu constater que plusieurs joueurs sont venus poser un genou à terre ou effectuer un salut militaire auprès du personnage à la Tour.

The #Destiny2 community paying respects to the late Lance Reddick's Commander Zavala in-game. ???? pic.twitter.com/M5Q9m153L2 — Destiny Bulletin (@DestinyBulletn) March 17, 2023

Il va donc laisser un grand vide derrière lui... Nos pensées vont évidemment vers sa famille et ses proches.