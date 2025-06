Switch 2 : un constructeur lance un accessoire raté, se moque des joueurs et fait machine arrière

Des accessoires pour Switch 2 à gogo





Avec la sortie de la Switch 2 au début du mois, de nombreux fabricants ont lancé leurs accessoires, sous licence officielle Nintendo ou non. L'accent est surtout mis sur les pochettes de transport et les grips, afin d'améliorer la prise en main de la console, les Joy-Con 2 plus grands restants encore perfectible pour de longues sessions de jeux. Plusieurs constructeurs se sont lancés sur le marché, dont une marque bien connue des joueurs, mais pas forcément pour les bonnes raisons.

Une marque célèbre pour ses provocations





Vous connaissez sans doute déjà Dbrand. Le fabricant basé au Canada a beaucoup fait parler de lui après la sortie de la PlayStation 5 en lançant sur le marché des coques noires pour la console de Sony. L'annonce du produit montrait le côté acerbe de la marque, qui se moquait de CD Projekt sans craindre les foudres de Sony. Finalement, le géant japonais a menacé de porter plainte, Dbrand a arrêté la production et la distribution de ces plaques noires et Sony a déposé un brevet pour ce produit, empêchant les fabricants tiers d'en concevoir.

Un Joy-Con 2 Grip pourtant prometteur





Mais ces derniers jours, c'est un accessoire pour Switch 2 qui a fait couler beaucoup d'encre. Dbrand était très fier de sortir le KillSwitch 2 pour la console de Nintendo, une coque de protection faisant également office de grip, à placer autour de l'écran et des Joy-Con 2. Un produit déjà disponible pour Steam Deck, ROG Ally et Legion Go S, vendu près de 60 $ et devant améliorer la prise en main. Sauf qu'il y a un énorme souci de conception.

Une console qui tombe toute seule





Sur Reddit, de nombreux acheteurs ont montré en vidéos que le Killswitch 2 n'est pas bien conçu et en prenant la Switch 2 à une main, le Joy-Con 2 se détache, faisant tomber le reste de la console au sol. Les vidéos sont nombreuses et la séparation est presque immédiate lorsque l'utilisateur tient la console d'une main, sans la soutenir par-dessous. Pour rappel, la Switch 2 utilise un système magnétique pour accrocher les Joy-Con 2 à l'écran, c'est plutôt solide en temps normal, mais beaucoup moins avec le Killswitch 2 de Dbrand.

Une communication qui prend les joueurs pour des idiots





Bien évidemment, Dbrand a présenté ses excuses, a rappelé le produit et va rembourser les joueurs. Ha, non, pas du tout. Fidèle à lui-même, le constructeur a d'abord partagé un long communiqué sur Reddit pour revenir sur la conception du Killswitch 2 et détaillant le pourquoi du comment du problème. En résumé, une bordure trop épaisse génère trop d'appui. Il avoue que son équipe n'a jamais essayé de tenir la Switch 2 à l'horizontal d'une main - le seul cas de figure où le Joy-Con 2 se détache tout seul -, une situation où 87 % du poids de la console repose sur la charnière connectant la petite manette. À grands coups de GIF pour illustrer son propos, Dbrand prouve qu'il faut volontairement mal saisir la console pour recréer le problème, comparant cette situation à celle du Coca Light + Mentos des années 2000 : avant que le phénomène ne devienne viral (même Weezer l'a intégré à son clip Pork and Beans), personne ne mélangeait les deux. Après une première vidéo, d'autres utilisateurs auraient tenté de recréer le souci, en publiant encore des vidéos, laissant croire que le problème était général.

Dbrand affirme que « personne ne tient systématiquement sa Switch 2 comme ça », pourtant, il n'est pas rare de devoir attraper un verre d'eau, se gratter le nez ou repousser un chat un peu trop envahissant d'une main pendant une partie, reproduisant ce cas de figure. C'est d'ailleurs l'une des premières choses que nous avions essayé avec la Switch 2, après plusieurs années à tenir la Switch 1 d'une main. Les vidéos montrent que le cas de figure peut se reproduire très facilement. Le fabriquant concluait quand même par une annonce positive : tous les modèles avec une bordure trop épaisse seront retirés de la chaîne de production et ne seront pas livrés aux acheteurs. Pour les autres, eh bien il suffira de mieux tenir sa Switch 2...

Finalement, des excuses et un remplacement





Comme il fallait s'en douter, les joueurs ne se sont pas contentés de ça et Dbrand a été forcé de publier un nouveau communiqué, toujours sur Reddit, avec un ton un peu plus cordial. Le fabricant invite les joueurs touchés par le problème à le contacter pour obtenir un Killswitch 2 de remplacement, sans bordure trop épaisse et avoue que « vous devriez pouvoir le tenir comme vous le souhaitez, sans risque de détachement ». Un sacré aveu d'échec après une communication totalement ratée, mais ça, les joueurs ont un peu l'habitude avec Dbrand.

Espérons que cela suffise à contenter les joueurs. Vous pouvez sinon retrouver le NeoGrip Savage Raven de Skull & Co. pour Switch 2 à 29,99 € sur Amazon.

