Void tRrLM(); //Void Terrarium, date de sortie européenne et édition limitée pour le dernier NIS

A Rose in the Twilight et htoL#NiQ: The Firefly Diary se démarquent du catalogue de Nippon Ichi Software par leur direction artistique picturale et leurs héros à l'esthétique chibi. Masayuki Furuya a remis le couvert au début d'année au Japon avec void tRrLM(); //Void Terrarium, une expérience désormais attendue en Occident.

Un mois après l'annonce de la localisation, NIS America confirme déjà la date de sortie. void tRrLM(); //Void Terrarium a rendez-vous avec son public européen et étasunien le 10 juillet 2020 sur PS4 et Switch.



Dans un monde contaminé par des champignons toxiques, un robot de maintenance abandonné trouve une jeune fille prénommée Toriko, entre la vie et la mort. Il s'avère qu'il y a de fortes chances pour qu'elle soit le dernier être humain présent sur cette planète. Vulnérable face aux dangers dont regorge le monde extérieur, le robot construit un refuge à l'intérieur d'un terrarium, pour lui assurer sa survie. Afin de l'améliorer, ainsi que de prendre soin de la santé fragile de Toriko, notre robot solitaire doit s'aventurer dans les terres polluées pour y récolter des ressources, tout en combattant des machines vagabondes et des créatures mutantes.

Le concept vous plaît ? Si vous voulez offrir une place de choix à void tRrLM(); //Void Terrarium dans votre collection de productions nippones, vous pouvez pourquoi pas précommander l'édition limitée. Vendue 54,99 £ sur la boutique de l'éditeur, elle comprend un jeu sur PS4 ou Switch, la bande-son Sporific Sounds sur CD, une Status Apparatus, un set de pins A.I LOVE YOU, un porte-clés lenticulaire animé Tori-Gatchi et un poster Hand-Plucked Hope dans un boîtier spécial.