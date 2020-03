void tRrLM(); //Void Terrarium : le jeu de Nippon Ichi Software annoncé sur PS4 et Switch en Occident

Univers mélancolique, vue de côté et direction artistique marquée : htoL#NiQ: The Firefly Diary et A Rose in the Twilight dégageaient tous les deux une ambiance particulière. Leur créateur Masayuki Furuya a un nouveau jeu dans la même veine à nous proposer, qui est sorti plus tôt cette année au Japon : void tRrLM(); //Void Terrarium.

Concrètement, le titre prend la forme d'un rogue-lite avec des mécaniques de RPG, où un robot gardien doit récolter des ressources en tout genre dans un monde post-apocalyptique toxique, et combattre des monstres dans des niveaux générés de manière procédurale, tout ça pour secourir une jeune fille en détresse.

Dans un monde contaminé par des champignons toxiques, un robot de maintenance abandonné trouve une jeune fille prénommée Toriko, entre la vie et la mort. Il s'avère qu'il y a de fortes chances pour qu'elle soit le dernier être humain présent sur cette planète. Vulnérable face aux dangers dont regorge le monde extérieur, le robot construit un refuge à l'intérieur d'un terrarium, pour lui assurer sa survie. Afin d'améliorer, ainsi que de prendre soin de la santé fragile de Toriko, notre robot solitaire doit s'aventurer dans les terres polluées pour y récolter des ressources, tout en combattant des machines vagabondes et des créatures mutantes.

La bonne nouvelle de la semaine, c'est que void tRrLM(); //Void Terrarium est annoncé en Europe et en Amérique du Nord pour l'été 2020, aussi bien sur Switch que sur PS4.