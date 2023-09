Void Crew : le jeu de Focus et Hutlihut Games accusé d'avoir plagié Destiny 2, un développeur s'explique

En mars dernier, l'éditeur Focus Entertainment et le studio Hutlihut Games annonçaient Void Crew sur PC, un jeu d'aventure spatiale porté sur la coopération, où jusqu'à 4 joueurs incarneront des membres d'un équipage explorant l'espace à bord d'un vaisseau, avec son lot de mésaventures, combats et pillages, le tout non sans dérision à en croire l'unique bande-annonce diffusée et avec un grand méchant menaçant l'humanité, baptisé le Hollow. À l'époque, en voyant cette vidéo, l'armada de vaisseaux qui y est visible avait attiré notre attention, mais sans plus. La semaine dernière, de nouveaux visuels du jeu ont été partagés pour annoncer le début de l'Accès Anticipé sur Steam ce 7 septembre et l'un d'eux en particulier a fini par faire parler de lui au sein d'une tout autre communauté sur la Toile, celle de Destiny 2, avec pour conséquence une forte suspicion de plagiat.

En effet, ces fameux vaisseaux pyramidaux arborent la même forme tétraédrique et une coque d'ébène de laquelle des bandes lumineuses ressortent de la structure. The Game Post a ainsi été demander sur le Discord de Hutlihut Games sa vision des choses et voici ce qui a été répondu :

Merci d'avoir attiré l'attention au sujet du Reclaimer. Il y a certainement une certaine inspiration tirée de Destiny ici. Dans l'ensemble, le langage de conception des Hollows est un mélange de formes géométriques sans vie, de machines et de détails et caractéristiques ressemblant à des insectes. Prenez un ennemi comme le Cruiser ou le Prism, ils ont également des langages de forme assez simples par rapport à certains des plus petits ennemis. Il y a quelque chose de monumental dans le fait que notre plus grand ennemi ait la forme d’une pyramide. Un ennemi brutal contre lequel vous n'avez aucune chance de vous opposer. Cela étant dit, nous devrons peut-être le réexaminer pour nous démarquer plus clairement de Destiny 2.

Void Crew à gauche / Destiny 2 à droite

Rien n'est nié, mais il semble que les développeurs ne sont pas plus embarrassés que ça par cette frappante similarité. Pas sûr que Bungie soit aussi laxiste si cela parvient aux oreilles de son département juridique...

De toute manière, comme vous pouvez le constater en page suivante, Void Crew n'a pas besoin de ça pour se démarquer du MMOFPS. Si vous êtes intéressés, vous pourrez vous le procurer en Early Access d'ici quelques heures sur Steam.