Epic Games Store : Yooka-Laylee et Void Bastards gratuits cette semaine, un drôle de jeu de cuisine offert ensuite

Une fois n'est pas coutume, un seul jeu était offert sur l'Epic Games Store la semaine passée : Rebel Galaxy. La boutique repasse la deuxième entre le 19 et le 26 août en proposant de nouveau 2 jeux en téléchargement gratuit définitif, les appréciés Yooka-Laylee et Void Bastards.

Si vous ne connaissez pas le jeu de plateforme rétro et le FPS stratégique, voici comment ils sont décrits sur l'EGS :

Yooka-Laylee

Yooka-Laylee est le nouveau jeu de plateforme à monde ouvert de Playtonic, les vétérans du genre !

Explorez des mondes vastes et mirifiques, rencontrez (et affrontez) des personnages inoubliables, et amassez des objets à collectionner étincelants. Vivez des aventures palpitantes aux côtés de Yooka (la bestiole verte) et Laylee (la chauve-souris blagueuse au gros nez), deux amis en lutte contre l'abominable entreprise Capital B, qui a pour dessein d'absorber tous les livres du monde… pour les convertir en pur profit financier !

Grâce à leurs figures spéciales, nos héros devront surmonter divers énigmes et défis de plateformes tout en cherchant les Pagies, les trésors dorés qui leur permettront de débloquer et d'accéder à de nouveaux mondes époustouflants. Chaque niveau grouille de personnages excentriques, de boss gigantesques, de courses en wagon déjantées, de jeux d'arcades, de quiz, de parties en mode multijoueur… et bien plus encore !

Void Bastards

Oubliez tout ce que vous savez sur les jeux de tir à la première personne : dans Void Bastards, vous prenez les choses en main, vous ne devez pas juste pointer et tirer. Votre mission est de faire sortir la bande de gros durs de la nébuleuse des Sargasses. C'est à vous de prendre les décisions : où aller, que faire et contre qui combattre. Vous devrez ensuite mettre en place des stratégies pour vaincre des ennemis étranges et redoutables.

À bord de vaisseaux spatiaux abandonnés, vous planifierez votre mission, en notant la configuration du vaisseau, les dangers et les ennemis que vous pourriez rencontrer, ainsi que les terminaux et autres systèmes du vaisseau que vous pouvez utiliser à votre avantage...

Parcourez les dangereux vaisseaux avec précaution, cherchez des fournitures et manipulez les systèmes de contrôle. Réfléchissez à ce que vous trouvez : ferez-vous un détour par le générateur pour rétablir le courant ou vous frayerez-vous un chemin dans le module de sécurité pour désactiver les défenses du vaisseau ? Choisissez prudemment quand combattre, quand courir et quand être juste un gros dur.

Utilisez votre approvisionnement durement acquis pour improviser des outils et des armes, du chatbot distrait au boumenchaîne terriblement instable.

Naviguez dans votre minuscule pod de sauvetage à travers la vaste nébuleuse. Fuyez les baleines et les pirates du néant, et évitez les ermites affamés. En même temps, vous devez continuer à chercher de la nourriture, du carburant et d'autres ressources qui vous permettront de rester en vie.

Void Bastards propose une campagne de 12 à 15 heures pouvant être complétée par un nombre infini de prisonniers, chacun possédant ses propres caractéristiques. Quand l'un d'eux meurt, un autre prendra la relève pour continuer le combat. Mais ne vous inquiétez pas, tous les progrès que vous avez réalisés sont conservés.