11 bit studios (Frostpunk, This War of Mine) tease un nouveau jeu sanglant et glacial

11 bit studios est désormais un studio de renom, l'équipe polonaise a enchaîné les succès critiques avec This War of Mine et Frostpunk, ce dernier nous plongeant dans un monde post-apocalyptique enneigé alors que le joueur gère l'un des derniers bastions de l'Humanité, la ville tournant grâce à la vapeur.

Et pour son prochain jeu, il devrait y avoir quelques similitudes. 11 bit studios vient en effet de dévoiler un teaser de son futur projet, avec trois mots clés : « Neige », « Sang « et « Pétrole ». Une courte vidéo énigmatique montrant donc une masse ensanglantée dans de la neige, un baril d'essence renversé et un homme agenouillé, le corps couvert de sang. Le studio polonais rajoute :

La terre dévastée couverte d'un drap de neige semble tranquille, calme, endormie, comme si le vent était sa berceuse. Pourtant, les cicatrices pourpres marquent le champ de bataille pour des choses précieuses qui valent la peine de rompre des alliances.

De quoi titiller la curiosité des joueurs ! Mais pour découvrir ce prochain jeu, il faudra encore patienter quelques semaines, 11 bit studios nous donne rendez-vous le 12 août prochain, une date à cocher dans le calendrier évidemment.